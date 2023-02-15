مصرع طفل دهسته سيارة في مدينة سيدي براني

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن طفلا لقي مصرعه، اليوم الأربعاء، بمدينة سيدي براني، بعد تعرضه لحادث دهس من سيارة مسرعة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى سيدي براني المركزي، استقبل الطفل عبد الهادي صلاح علي، 4 سنوات، جثة هامدة، وذلك بعد تعرضه لحادث دهس من سيارة مسرعة.

وأكد أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب فى مكان الحادث، ونقله بسيارة الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى سيدي براني.

وتم التحفظ على جثة الضحية تحت تصرف مفتش الصحة، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.