أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، مهاجمته مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية، القريبة من حدود لبنان الجنوبية، بعشرات الصواريخ "رداً على مجزرتي النبطية والصوانة".



وقال حزب الله، في بيان، إنه وفي رد أولي ‌‏على مجزرتي النبطية والصوانة، هاجم "مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.



وكانت إسرائيل قد شنت، الأربعاء، غارات على مدينة النبطية جنوبي لبنان، أدت إلى مقتل 7 أشخاص بينهم أطفال، كما قتل طفلان وسيدة في قصف آخر استهدف بلدة الصوانة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.​​​​​​​



وقبل ساعات، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "3 صواريخ على الأقل سقطت وسط مدينة كريات شمونة، دون وقوع إصابات بشرية".



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت الحكومة اللبنانية، في بيان، أنها تعتزم تقديم "شكوى عاجلة" ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية مقتل المدنيين السبعة.



من جهتها، اعتبرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في بيان، أن الهجمات التي تستهدف المدنيين تمثل "انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب"، مناشدة "جميع الأطراف المعنية وقف الأعمال العدائية على الفور لمنع المزيد من التصعيد".