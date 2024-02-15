جامعة الوادي الجديد تعقد المؤتمر الثالث لكلية الطب بعنوان الجديد فى الطب

قال الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، إنه انطلق المؤتمر السنوي الثالث لكلية الطب بعنوان "الجديد فى الطب" وذلك بقاعة مركز الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديد، بإشراف الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، وبحضور عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والدكتور أحمد كمال والدكتور محمد خلف والدكتور ياسر الناقر نواب رئيس المؤتمر والدكتور محمد فاروق سكرتير المؤتمر، والدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، والدكتور مؤمن معاذ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وعدد من اساتذة كليات الطب بأسيوط وسوهاج وفرع جامعة الأزهر بأسيوط وكلية طب طنطا وعين شمس والقاهرة وجنوب الوادي والأقصر.

وأضاف طنطاوى، أنه تم الوقوف دقيقة حداد على شهداء الأطقم الطبية بقطاع غزة، مشيرا إلى أن المؤتمر العلمى الثالث يأتي في إطار سعي الجامعة للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الوادي الجديد وبما يعزز كفاءة القطاع الطبي فى المستشفيات الجامعية بدعم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه أشار الدكتور حسن عبد اللطيف رئيس المؤتمر إلى مشاركة أساتذة كليات الطب بجامعات مصر الفاعلة فى المؤتمر وإثراء جلسات المؤتمر في التخصصات الطبية المختلفة وإجراء أبحاث علمية طبقا للضوابط والمعايير الدولية المعتمدة ومتوافقة مع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠، مؤكدا أنه تم عرض عدد من الأوراق البحثية لعدد من طلاب الكلية والكليات المشاركة فى فعاليات المؤتمر.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، على دور هذه المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات بين الأساتذة والأطباء فى القطاع الطبى بالوادى الجديد للتعرف على الجديد فى الطب.

وعلى هامش المؤتمر تم تكريم الحاصلين على الدبلومة المهنية في التعليم الطبي من أعضاء هيئة تدريس كلية طب الوادي الجديد والأوائل والمتفوقين علميا من الفرقة الأولى والثانية بكلية الطب.