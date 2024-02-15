ألمانيا تدعو إسرائيل لوقف الهجوم البري بمدينة رفح: غزة على وشك الانهيار

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وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، في خامس زيارة لها منذ اندلاع الحرب في غزة ودعت إسرائيل إلى وقف الهجوم البري بمدينة رفح.

وحثت الحكومة على الموافقة على وقف لإطلاق النار في ظل الوضع الإنساني المتردي للفلسطينيين في غزة.

واستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بيربوك، وشكرها على دعم ألمانيا المستمر لإسرائيل.

وقال كاتس: "لقد ركزنا على الحاجة إلى استعادة جميع الرهائن وهزيمة حركة حماس".

وناقش الوزيران أيضا سبل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى حركة (حماس)، حسبما ذكر مكتبه عقب المحادثات.

وقال كاتس لبيربوك إن منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "لا يمكنها أن تكون جزءا من المساعدات بعد الآن ولا بد من إيجاد بديل".

ومن المحتمل أيضا أن تكون المحادثات في القدس تركزت على الهجوم البري الذي أعلن عنه الجيش الإسرائيلي ضد حركة (حماس) في رفح جنوبي قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يلعب الهجوم البري المحتمل والوضع الإنساني في غزة دورا مهما في محادثات بيربوك في إسرائيل، وقد أثارت القضيتان انتقادا شديدا من المجتمع الدولي.

وقالت بيربوك اليوم قبل وصولها إلى إسرائيل: "هناك 3ر1 مليون شخص يعيشون في رفح في مساحة صغيرة للغاية في ظل أبشع ظروف".

وأضافت: "في ظل هذه الظروف، سيهدد هجوما للجيش الإسرائيلي على رفح الوضع الإنساني تماما".

وأوضحت أن الأشخاص في رفح "لا يمكنهم أن يختفوا ببساطة"، مشيرة إلى أنهم يحتاجون لأماكن وممرات آمنة لتجنب الوقوع في مرمى النيران.