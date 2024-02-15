الإسماعيلي يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على سيراميكا

عاد فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه إيهاب جلال، إلى سكة الانتصار في الدوري المصري الممتاز عقب فوزه على نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس.

وحقق فريق الإسماعيلي فوزًا ثمينًا على نظيره سيراميكا بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية مساء الخميس، في الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز.

افتتح أهداف المباراة فريق الإسماعيلي عن طريق لاعبه نادر فرج في الدقيقة 15، قبل أن يضيف زميله عبدالرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وشهد الشوط الأول حالة طرد لمهاجم سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان في الدقيقة 42، ليستكمل الفريق المباراة بـ 10 لاعبين فقط.

وفي الشوط الثاني، أحرز سيراميكا كيلوباترا هدف تقليص الفارق عن طريق لاعبه النيجيري صديق أوجولا في الدقيقة 47، لينتهي اللقاء بفوز الدارويش بهدفين لهدف.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الإسماعيلي رصيده للنقطة 11 في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 14 في المركز التاسع.

يُذكر أن هذا الانتصار الأول لفريق الإسماعيلي في عام 2024، حيث لم يحقق الفريق الفوز منذ مباراة البنك الأهلي يوم 5 ديسمبر الماضي.