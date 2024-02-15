ألمانيا وفرنسا تقودان تحالفا لتحسين دعم أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي

من المفترض أن تحصل أوكرانيا على دعم أفضل في مجال الدفاع الجوي، من خلال تحالف تقوده كل من ألمانيا وفرنسا.

وعلى هامش اجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، وقّع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الفرنسي سباستيان ليكورنو اليوم الأربعاء، وثائق تأسيسية لما يُعرف بتحالف القدرات، يهدف هذا التحالف إلى ضمان توفير دعم فعال ومتميز لأوكرانيا في مجال الدفاع الجوي الأرضي على المدى الطويل وفقا لاحتياجات كييف.

وقال بيستوريوس، إنه بعد تقديم المساعدة الفورية، سينصب التركيز على "القدرات طويلة الأمد"، مشيرا إلى أن الدفاع الجوي هو شرط أساسي لنجاح القوات المسلحة الأوكرانية في مواجهتها لروسيا.

وبحسب بيستوريوس المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، فإنه إلى جانب تحالف الدفاع الجوي، ستشارك ألمانيا أيضا في قيادة تحالف مزمع للمركبات القتالية المدرعة، لكن ألمانيا ستقود هذا التحالف مع بولندا وليس مع فرنسا.

وتعتزم ألمانيا المشاركة أيضا في تحالفات للمدفعية والأمن البحري ونزع الألغام والطائرات المسيرة.

وفيما يتعلق بتوسيع نطاق إنتاج ذخائر المدفعية في ألمانيا، قال بيستوريوس: "أستطيع أن أقول إننا من المتوقع أن نورد إلى أوكرانيا في هذا العام ذخائر مدفعية تعادل من ثلاثة إلى أربعة أضعاف ما تم توريده في عام 2023"، لكن الوزير لم يذكر أرقاما محددة.

يذكر أنه في نهاية يناير، اعترف الاتحاد الأوروبي بفشل خططه الطموحة الرامية إلى تزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية، لافتا إلى أنه من المتوقع بحلول نهاية مارس تسليم أقل من نصف الكمية التي كان أعلن سابقا أنها ستصل إلى مليون قذيفة.