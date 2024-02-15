الخارجية الروسية تستدعى سفير أوزبكستان احتجاجا على تصريحات مسيئة لمسئول في بلاده

استدعت الخارجية الروسية سفير أوزبكستان في موسكو بوتيرجون أسادوف، بعد التصريحات المسيئة لرئيس جامعة الصحافة في طشقند شيرزود كودراخوجييف، وطالبت أوزبكستان بتقييم رسمي لتصريحاته.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية ونقلته قناة "آر تي عربية" اليوم الأربعاء: "في 14 فبراير، تم استدعاء السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية أوزبكستان في موسكو، بوتيرجون أسادوف، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تقديم احتجاج له فيما يتعلق بتصريحات عضو المجلس الاستشاري لتنمية المجتمع المدني التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان، عضو لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان، رئيس جامعة الصحافة والاتصال الجماهيري في جمهورية أوزبكستان، شيرزود كودراتخوجييف، عن سكان بلاده الذين لا يتحدثون اللغة الأوزبكية، والذين وصفهم بشكل مسيء للغاية وغير مقبول على الإطلاق".

وأكدت الوزارة أن "مضمون ولهجة مثل هذه التصريحات يتناقض تماما مع علاقات الشراكة والتحالف الاستراتيجي العميق" بين روسيا وأوزبكستان.

وأضافت الخارجية: "نحن مقتنعون بأن أي محاولات من الداخل أو الخارج للخلاف بين شعبي بلدينا محكوم عليها بالفشل".

وفي وقت سابق، صرح رئيس جامعة الصحافة، شيرزود كودراتخوجييف، في مقابلة مع قناة "الترإيجو" على موقع "يوتيوب"، أن "سكان أوزبكستان الذين لا يتكلمون اللغة الأوزبكية يجب عليهم الاختيار من هم - محتلون أو أغبياء".