تركي آل شيخ يستعين بمخرج كأس العالم لمباراة الأهلي والزمالك في موسم الرياض

* التصوير بـ 44 كاميرا.. والبث مشترك على قناتي mbc مصر وon time sport

* مدحت شلبي يقدم ستوديو الاستوديو التحليلي الذي يسبق المباراة إلى جانب التعليق

*إبراهيم فايق يشارك وليد الفراج الاستوديو التحليلي الثاني بعد المباراة



كشف المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن بعض تفاصيل مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية على هامش موسم الرياض، مؤكدا على أن مخرج المباراة هو مخرج مباريات النسخة الأخيرة من كأس العالم، مشيرا إلى أن التصوير سيكون بـ44 كاميرا.

وأضاف "آل شيخ" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالقاهرة لإطلاق صندوق big time الاستثماري، أن المباراة ستعرض على قناتي mbc مصر وon time sport في بث موحد، وسيكون التعليق للكابتن مدحت شلبي، الذي يقدم أيضا الاستوديو التحليلي الذي يسبق المباراة بـ3 ساعات، بمشاركة نخبة من قدامى نجوم الكرة المصرية، وعقب المباراة سيكون هناك ستوديو تحليلي آخر يشارك في تقديمه وليد الفراج مقدم البرنامج الرياضي على قناة mbc أكشن، وإبراهيم فايق مقدم البرامج الرياضية في قنوات on.

وأوضح تركي آل شيخ، أن المباراة ستشهد حفل لنجم كبير، وسيكون هناك حرص على أن يتم تخصيص عدد كبير من التذاكر للمصريين المقيمين في السعودية، ليستمتعوا بالمباراة بين الأهلي والزمالك.