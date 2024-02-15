كوريا الجنوبية تؤكد التزامها بالدفاع عن الحدود البحرية الحقيقية مع جارتها الشمالية

قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، إنه ملتزم بالدفاع عن الحدود البحرية الفعلية مع كوريا الشمالية، عقب أن رفض الزعيم الكوري الشمالي كيم كونج أون الاعتراف بالحدود، وتعهد بالدفاع عن حدوده بالقوة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الكولونيل لي سونج جون المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة أدلى بهذه التعليقات عقب أن وصف الزعيم الكوري الشمالي خط السيطرة الشمالي بالخط "الخيالي" ودعا لاستخدام القوة ضد السفن الكورية الجنوبية التي تنتهك مياه بلاده.

وقال "لي" في مؤتمر صحفي: "خط السيطرة الشمالي مازال يمثل حدودنا البحرية العسكرية.. سوف نرد بحزم على أي استفزازات مع الحفاظ على استعدادنا القوي".

ويذكر أنه خلال زيارة لموقع اختبار صاروخ كروز جديد أمس الأربعاء، اتهم الزعيم الكوري الشمالي سول بإرسال سفن حربية وسفن دوريات للدفاع عن خط السيطرة الشمالي، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم الخميس.

يذكر أن كوريا الشمالية لا تعترف بخط السيطرة الشمالي في البحر الأصفر، وطالما طالبت بنقله نحو الجنوب ، بما أنه تم ترسيمه بصورة أحادية من جانب قيادة الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة بعد الحرب الكورية 1950 - 1953.