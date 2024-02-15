بلينكن: الاتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى وعقد هدنة في غزة ممكن وضروري لكن هناك أمور صعبة

رأى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين وتأمين "هدنة إنسانية" في قطاع غزة ممكن وضروري، إلا أن هناك أمور "صعبة للغاية" يتعين حلها.



وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته في ألبانيا: "نعمل الآن مع نظرائنا من مصر وقطر وإسرائيل على ذلك، ونعمل بشكل مكثف للغاية عليه بهدف محاولة التوصل إلى اتفاق"، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



وأضاف الوزير الأمريكي: "هناك بعض القضايا الصعبة للغاية التي يتعين حلها، لكننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للمضي قدمًا ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق".



وفي وقت سابق الخميس، أعلنت القناة "12" العبرية، وصول مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، إلى إسرائيل، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.



وأضافت القناة، أن بيرنز، التقى خلال زيارته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس "الموساد" دافيد برنياع.



ولم تدل القناة العبرية بمزيد من التفاصيل حول مدة الزيارة أو جدول أعمالها، فيما ربطت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عبر موقعها الإلكتروني، بين زيارة بيرنز وتصريحات نتنياهو، بأنه لن يكون هناك وفد آخر لمفاوضات القاهرة بشأن صفقة تبادل أسرى مع حماس.