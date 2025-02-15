وزير الإسكان: تشغيل مدرسة تعليم أساسي بمشروع روضة العبور

تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، مشروع إسكان روضة العبور ومحطة مياه الشرب بمدينة العبور، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتجول وزير الإسكان، بموقع مشروع إسكان روضة العبور، والذي يضم ١٣٤ عمارة سكنية بحي السلام ثان، وتفقد إحدى الوحدات السكنية، حيث أثنى على مستوى التشطيبات والتصميم، بحسب بيان للوزارة اليوم.

ويضم المشروع ٤١٧١ وحدة سكنية و٤٧٥ وحدة إدارية و۳۸۲ وحدة تجارية، بجانب مشروعات الخدمات: مدرسة تعليم أساسي سعة ٦٦ فصلا بدأ تشغيلها، ومدرسة تعليم ثانوي سعة ۳۳ فصلا، والمخابز، والحضانة، والمركز الطبي.

وانتقل المهندس شريف الشربيني، لتفقد محطة تنقية مياه الشرب بمدينة العبور، واستمع إلى شرح تفصيلي لآلية العمل بالمحطة حيث تعمل بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، بجانب أعمال التوسعات الجاري تنفيذها، والتي تعد من كبرى محطات المياه على مستوى الجمهورية، وتغذي عددًا من المدن والمناطق المجاورة (مدينة القاهرة الجديدة - مدينة العبور - مدينة العبور الجديدة - مدينة بدر - مدينة السلام - مدينة النهضة).

وتجول وزير الإسكان، بمكونات المحطة المختلفة، وتابع سير العمل بها، وتفقد أعمال التوسعة بالمرحلتين الرابعة والخامسة.

وشدد على ضرورة متابعة وتقييم أعمال تشغيل وصيانة المحطة والمأخذ المغذى لها، والانتهاء من جميع أعمال رفع الكفاءة من أجل ضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، طبقاً للمواصفات.