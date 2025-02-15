زيلينسكي: حان وقت تشكيل قوات مسلحة أوروبية

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من استعدادات عسكرية روسية لخوض مزيد من المواجهات المحتملة، مضيفا أن الوقت قد حان لتشكيل" قوات مسلحة أوروبية".

وقال زيلينسكي أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، اليوم السبت، إن أوكرانيا لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن القيادة في موسكو تعتزم نقل جنود إلى حليفتها بيلاروس هذا الصيف، مشيرا أيضا إلى مواصلة تسليح القوات الروسية وتجنيد جنود إضافيين.

وذكر زيلينسكي أن الانتشار الروسي في بيلاروس سيُجرى إعلانه على أنه مناورة عسكرية، مضيفا في المقابل أنه بهذه الطريقة تم أيضا الإعداد للحرب ضد أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه من غير الواضح إلى من ستوجه هذه القوات، مضيفا أنه لا يرى أي إشارات سلام من موسكو.

وقال زيلينسكي: "تقع بيلاروس على حدود ثلاث دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. لقد أصبحت ركيزة أساسية للعمليات العسكرية الروسية"، مشيرا إلى أنظمة صواريخ روسية بعيدة المدى ونشر أسلحة نووية هناك. ودعا زيلينسكي شركاء بلاده الغربيين إلى التفكير في ما يجب فعله قبل الهجوم المحتمل التالي.

وقال زيلينسكي إن أوروبا يجب أن تشكل مستقبلها بنفسها في ضوء التهديد الروسي وضعف الالتزام الأمريكي، وأضاف: "أوروبا بحاجة إلى قواتها المسلحة الخاصة بها".

أوضح زيلينسكي أن هذه المنظومة لا ينبغي أن تحل محل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى "صديقه الجيد" الأمين العام للناتو مارك روته، مضيفا أن الهدف هو جعل مساهمة أوروبا في الأمن مساوية للمساهمة الأمريكية.

وذكر زيلينسكي أن نائب الرئيس الأمريكي جي .دي. فانس أوضح أمس الجمعة أن عقودا من العلاقات القديمة بين أوروبا وأميركا تقترب من نهايتها. وحذر زيلينسكي قائلا: "من الآن فصاعدا ستكون الأمور مختلفة ويجب على أوروبا الاستعداد لذلك"، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تقليص المساهمة الأمريكية في الدفاع عن أوروبا.

وأكد زيلينسكي ضرورة أن تكون أوروبا قوية، لأنه ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة للقارة كسوق مبيعات فقط أم كشريك تحالفي أيضا، وقال: "الرئيس ترامب لا يحب الأصدقاء الضعفاء. إنه يحترم القوة"، مضيفا أن البعض في أوروبا قد يشعرون بالإحباط من الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وقال: "ولكن دعونا نكون واضحين: إذا لم تكن بروكسل، فهي موسكو!".

منافس شولتس يطالب أيضا بمشاركة أوروبية

قال فريدريش ميرتس، المرشح المحافظ الأبرز في الانتخابات الألمانية المقررة الأسبوع المقبل، إن أوروبا يجب أن تكون مشاركة في المفاوضات لإنهاء حرب أوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأضاف: "من غير المقبول إطلاقا أن تتفاوض روسيا والولايات المتحدة الأمريكية دون أن تكون أوكرانيا والأوروبيون على طاولة المفاوضات".

وفيما يخص آمال كييف في الانضمام إلى حلف الناتو، قال ميرتس إن هذه مسألة مشتركة بالنسبة للتحالف الدفاعي.

وعن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المفاوضات مع روسيا، قال ميرتس إنه لا يتفق مع أي شخص يزيل عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو من الطاولة قبل بدء المفاوضات مع موسكو.

وكان التحالف أكد لأوكرانيا العام الماضي أنها على "مسار لا رجعة فيه" نحو العضوية، وفقا للوثيقة الختامية لقمة الناتو في واشنطن في يوليو من العام الماضي.

ومع ذلك، قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، يوم الخميس إن "الولايات المتحدة لا تعتقد أن عضوية أوكرانيا في الناتو هي نتيجة واقعية لحل تفاوضي".