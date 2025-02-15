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قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينج اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، إن حادث تدافع أسفر عن مقتل عدد غير محدد من الأشخاص في محطة قطارات كبرى بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وقال سينج في منشور عبر منصة إكس إنه "متألم لأقصى حد بسبب فقدان أرواح بسبب تدافع" في محطة قطارات نيودلهي الجديدة.

ولم يحدد سينج عدد القتلى والمصابين جراء حادث التدافع الذي وقع مساء السبت، لكن وكالة "برس ترست أوف إنديا" ذكرت أن 15 شخصا على الأقل أصيبوا.

ووقع التدافع فيما احتشد آلاف الأشخاص في محطة القطارات وانتظروا ركوب قطار متجه إلى موقع مهرجان "ماها كومب" الهندوسي شمالي الهند.