جيش الاحتلال يتوغل في قرى إضافية في سوريا قرب مرتفعات الجولان

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توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قرى إضافية في سوريا، بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلة.

وأفادت تقارير بأن جنودًا إسرائيليين شوهدوا في بلدة الرفيد الواقعة غرب القنيطرة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري إنه تردد أن عشرات الجنود الإسرائيليين دخلوا قبل يومين إلى بلدة كودنة.

وأضاف أًن أكثر من 12 آلية عسكرية إسرائيلية شوهدت أيضاً في صيدنا الجولان، حيث أقام الجنود نقطة تفتيش، وأجروا عمليات تفتيش دقيقة للمنازل.

بدوره، ذكر جيش الاحتلال أنه لن يعلق على أماكن وُجود قواته.

وقبل أيام، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن إسرائيل أقامت بهدوء شديد منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وإنه لا يوجد في الوقت الراهن تاريخ نهائي لاستمرار الاحتفاظ بتلك المنطقة.

وأضافت القناة أن الوجود الإسرائيلي في سوريا لم يعد مؤقتا حيث يتم بناء 9 مواقع عسكرية بالمنطقة الأمنية، مضيفة أن 3 ألوية تعمل هناك مقارنة بكتيبة ونصف الكتيبة قبل 7 أكتوبر 2023، وأكدت أن الجيش يخطط للبقاء بسوريا طيلة عام 2025.