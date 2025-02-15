شولتس يطالب بعواقب صارمة بعد هجوم الدهس في ميونخ

بعد يومين من هجوم الدهس على موكب مظاهرة لنقابة "فيردي" في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، طالب المستشار الألماني أولاف شولتس بعواقب صارمة.

وخلال زيارته لموقع الهجوم، قال شولتس اليوم السبت:" لا ينبغي لأمور كهذه أن تحدث."، وأضاف مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار:" من يرتكب مثل هذا الفعل، يجب أن يضع في حسبانه أنه سيواجه أشد العقوبات."

وتابع شولتس أنه يجب على كل شخص لا يملك حق الإقامة، أن يغادر البلاد بعد انتهاء عقوبته.

وكان طالب لجوء أفغاني يبلغ من العمر 24 عامًا قام أول أمس الخميس بمداهمة مظاهرة النقابة بسيارة ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 39 شخصًا حالة بعضهم خطيرة.

وفي تطور لاحق، تم الإعلان قبل وقت قصير من اليوم عن وفاة طفل يبلغ من العمر عامين متأثرا بجراحه.

ووضع شولتس زهرة بيضاء في موقع الحادث، وذلك قبل أن يلتقي بطواقم الإنقاذ والطوارئ لتوجيه الشكر إليهم.

ورافق شولتس في جولته عمدة ميونخ ديتر رايتر ووزير العدل الألماني فولكر فيسينج، وبدا على شولتس التأثر خلال زيارة مكان الحادث.

وجاءت زيارة شولتس لمكان الحادث بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن الذي يقع مكان انعقاده على مسافة كيلومترين من موقع الحادث.