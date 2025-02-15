مانشستر سيتي يربح معركة قواعد المعاملات التجارية في الدوري الإنجليزي

أعلنت لجنة تحكيم أن قواعد الدوري الإنجليزي لكرة القدم المرتبطة بالعقود التجارية، والتي خضعت للتعديل في نوفمبر الماضي، باتت باطلة وغير قابلة للتنفيذ، بعدما تقدم نادي مانشستر سيتي بطعن ضدها.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن بطل الدوري الإنجليزي في آخر أربعة مواسم أقام دعوى قضائية ضد تلك القواعد العام الماضي، فيما كشفت لجنة التحكيم عن كون ثلاث مواد من الأربع تعتبر غير قانونية في أكتوبر الماضي.

وتسعى القواعد الجديدة إلى ضمان أن تكون الصفقات بين الأندية والرعاة ذو قيمة سوقية عادلة.

وأوضح مانشستر سيتي موقفه في أكتوبر من العام الماضي مبينا أن القواعد بالكامل باطلة، وأنه لا يجب إجراء تعديلات مفاجئة، ليطلب الجانبان من اللجنة توضيح الأمر.

وذكرت اللجنة أنه لا يمكن فصل الجوانب الثلاثة من القواعد الأصلية والقواعد المعدلة للصفقات التجارية، مما يؤدي إلى بطلان القواعد ككل.