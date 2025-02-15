أبو حمزة: المقاومة أكدت حسن معاملة الأسرى لديها والعدو يتفنن في تعذيب أسرانا

أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أن المقاومة الفلسطينية تلتزم بأخلاقياتها في معاملة أسرى الاحتلال، وذلك في الوقت الذي يتفنن فيه الاحتلال في التنكيل بالأسرى الفلسطينيين، حتى في لحظات الإفراج عنهم.

وأشار أبو حمزة إلى أن الصور التي نشرتها وسائل الإعلام أمس، والتي أظهرت المعاملة الحسنة التي تلقاها الأسير الإسرائيلي ألكسندر تروبانوف خلال فترة أسره لدى سرايا القدس، تعكس التزام المقاومة بالمعايير الإنسانية، في مقابل الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

كما أدان أبو حمزة قيام سلطات الاحتلال بإجبار الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم على ارتداء ملابس مكتوب عليها "لن ننسى ولن نغفر"، ومشاهد أوضاعهم الصحية الصعبة بعد الإفراج عنهم، لا يحمل إلا الحقيقة التي لا يراها العالم الظالم "وهي وحشية الاحتلال وقبح معاملة سجانيه لأسرانا؛ فالفرق واضح وكبير بين معاملتنا لأسرى العدو ومعاملة العدو لأسرى شعبنا الحر".

وطالب المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، التي تطالب المقاومة بضرورة إطلاق سراح أسرى العدو جميعًا، أن تطالب الاحتلال بذلك أيضًا، وألّا تتجاهل المشاهد المروّعة من المعاناة والتنكيل والقتل الممنهج للأسرى الفلسطينيين، أصحاب الأرض والوطن والقضية المقدّسة، الذين يتعرّضون لكافة أصناف العذاب في سجون الاحتلال، ويعيشون داخلها في مقابر جماعية.