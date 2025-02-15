الأحزاب الأيطالية تدعم سيرجيو ماتاريلا في مواجهة هجوم موسكو عليه

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أعربت الأحزاب الإيطالية عن دعمها للرئيس سيرجيو ماتاريلا، في أعقاب هجوم لاذع شنته متحدثة باسم الحكومة الروسية عليه بسبب تصريحاته بشأن غزو أوكرانيا.

ووصفت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني الهجوم من المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنه "إهانة موجهة إلى الأمة الإيطالية بأسرها" ودعمت أحزاب أخرى السياسي المخضرم - 83 عاما.

واتهمت زاخاروفا ماتاريلا، وزير الدفاع السابق الذي يحظى باحترام كبير بـ"اختراعات بذيئة" بعد أن أجرى مقارنات بين الغزو الروسي لأوكرنيا وحروب العدوان التي شنتها ألمانيا النازية.

وفي خطاب له في إحدى الجامعات في مطلع فبراير، قال ماتاريلا إن هناك أوجه تشابه مع "مشروع الرايخ الثالث" واصفا العمليتين بأنهما " غزو".

وردت زاخاروفا بالقول "من الغريب والعجيب أن نسمع مثل هذه الافتراءات البذئية من رئيس إيطاليا وهي دولة تعرف حقا ما هي الفاشية وليس فقط من خلال الإشاعات".

وكانت المتحدثة الروسية تشير إلى دكتاتورية بينيتو موسوليني، حليف أدولف هلتر في زمن الحرب.