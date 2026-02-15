رئيس أركان الجيش الروسي: بوتين يوعز بمهمة دحر القوات الأوكرانية في كراسنوارميسك ودميتروف

تفقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع، فاليري جيراسيموف، سير العمليات القتالية التي نفذتها تشكيلات ووحدات مجموعة قوات "المركز".

وأعلن جيراسيموف، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، قد أوعز بمهمة دحر وحدات العدو شرق كراسنوارميسك وديميتروف، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال جيراسيموف، في مقطع فيديو بثته وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات القوات المسلحة الروسية تستخدم الطائرات المسيرة بمعدل ضعف ما يستخدمه العدو.

وأشار جيراسيموف إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تركز بشكل أساسي على تشكيل وحدات إضافية من الأنظمة غير المأهولة وزيادة عدد طائرات الهجوم المسيرة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 68 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقال البيان إنه "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء يوم 14 فبراير إلى الساعة 7:00 صباح اليوم الأحد، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 68 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان أنه "تم تدمير الطائرات فوق بحر آزوف، وأراضي إقليم كراسنودار وجمهورية القرم، ومقاطعتي كورسك، وستافروبول، وفوق البحر الأسود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.