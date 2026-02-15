زلزال بقوة 3 درجات يضرب مقاطعة في كوريا الجنوبية

ضرب زلزال بلغت قوته 3 درجات على مقياس ريختر المنطقة شمال شرق مقاطعة يونتشيون الحدودية في إقليم جيونج جي في كوريا الجنوبية في وقت مبكر من اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.

ووقع الزلزال في منطقة تقع على بعد 4 كيلومترات شمال شرق المقاطعة في تمام الساعة 4:13 صباحا، وفقاً لإدارة الأرصاد الجوية الكورية. ويمثل هذا الزلزال أقوى هزة أرضية تم الإبلاغ عنها في شبه الجزيرة الكورية هذا العام، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وذكرت الإدارة أن مركز الزلزال كان عند خط عرض 13ر38 درجة شمالا وخط طول 1ر127 درجة شرقا، وعلى عمق 9 كيلومترات.

وكان آخر زلزال بلغت قوته أكثر من 3 درجات تم الإبلاغ عنه ضمن دائرة نصف قطرها 50 كيلومترا من موقع زلزال الأحد قد وقع في 10 مايو من العام الماضي، عندما ضرب زلزال بقوة 3ر3 درجة المنطقة. وقد وقع ما مجموعه 19 زلزالا في هذه المنطقة منذ عام 1978.

ويعد زلزال الأحد المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن زلزال بقوة تزيد عن 3 درجات في شبه الجزيرة الكورية والمياه المحيطة بها هذا العام.