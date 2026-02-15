سلم المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، 60 وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة الرابعة من مشروع إسكان الطود الاجتماعي، بواقع 3 عمارات سكنية (من 31 إلى 33)، خلال احتفالية بديوان عام المحافظة وسط أجواء من الفرحة بين الأسر المستفيدة.

وأكد المحافظ، أن استكمال المشروع يأتي في إطار أولوية الدولة لملف الإسكان وتوفير سكن كريم للمواطنين، مشيرًا إلى أن إنهاء تعثر المشروع الذي استمر أكثر من 16 عامًا يعكس حرص المحافظة على حل المشكلات المتراكمة وتحويل انتظار المواطنين إلى واقع ملموس.

ومن جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة الطود أن المشروع يضم 30 عمارة بإجمالي 600 وحدة سكنية بمساحة 65 مترًا مربعًا للوحدة، وأنه بدأ عام 2008 قبل أن يتوقف بسبب تغير الأسعار وتوقف الدعم المالي، ثم استؤنف العمل به بتوجيهات مباشرة من المحافظ لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة واستكمال المرافق الأساسية، إلى جانب تطوير المنطقة المحيطة وإنشاء سوق حضاري وموقف سيارات لخدمة السكان.

وحضر مراسم التسليم الدكتور هشام أبوزيد، نائب محافظ الأقصر، واللواء عبدالله عاشور، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

يُذكر أن المشروع شهد تسليم 100 وحدة كمرحلة أولى عام 2020، و100 وحدة أخرى في المرحلة الثانية بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

كما سلّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقود عدد من المستحقين ضمن المرحلة الثالثة مطلع يناير الماضي.