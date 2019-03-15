وقال مفوض الشرطة مايك بوش في بيان: "هناك وضع خطير وآخذ في التطور يحدث في كرايستشيرش مع مطلق نار طليق".



وأوصت الشرطة بأن يظل السكان في جميع أنحاء كرايستشيرش بعيدا عن الشوارع والبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر، وسيجري إغلاق مدارس كرايستشيرش حتى إشعار آخر.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرات الأشخاص أصيبوا وأن هناك عددا من القتلى، بعد أن استهدف الرجل المسجد الواقع في وسط البلاد، وكان بداخله مئات الأشخاص يصلون في ذلك الوقت.



وقال الرئيس السابق للجمعية الإسلامية في كانتربري، محمد جامع، الذي كان داخل المسجد، لموقع "ستاف" الإخباري المحلي، إنه شاهد أربعة جرحى وشخصين ملقيين على الأرض.



وأوضح أنه لا يعلم ما إذا كان الشخصين على قيد الحياة أم لقيا حتفهما.



وقال شاهد العيان أحمد المحمود لموقع "ستاف" إن مطلق النار كان أبيض البشرة وأشقر وقصير وكان يرتدي خوذة وسترة مضادة للرصاص.



وتردد أن الرجل كان يحمل بندقية آلية وأفرغ خزينتي طلقات على الأقل.



وقال لاعب الكريكت البنجلاديشي تميم إقبال، إن فريقه الوطني بأكمله كان داخل المسجد.



وكتب على تويتر يقول: "لقد تم إنقاذ الفريق بأكمله من مطلقي النار النشطين!!! يا لها من تجربة مخيفة ونرجو أن تدعوا لنا في صلواتكم".