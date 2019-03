منفذ هجوم المسجدين بنيوزلندا متطرف أسترالي الأصل ووثق الهجوم ببث مباشر على «فيسبوك»

أعلنت شرطة نيوزيلندا، عن إلقاء القبض 3متهمين من بينهم امرأة في الهجوم الذي استهدف مسجدين بنيوزلندا، موضحة أن شاب أسترالي الجنسية، يدعى «برينتون تارنت» يبلغ من العمر 28 عامًا، وهو المشتبه به الأول في فتح النار من بندقيته الآلية داخل مسجد النور.

ووثق الشاب الأسترالي منفذ الهجوم الحادث من خلال تصوير مقطع بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لعملية قتله للعشرات داخل المسجدين .

وأعترف رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن منفذ الهجوم في نيوزيلندا مواطن أسترالي متطرف يميني، معربًا عن تعازية لأسر الضحايا وتنمياته بالشفاء للمصابين.

وتابع في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أدين الهجوم الإرهابي العنيف والمتطرف اليميني الذي سرق حياة العديد من النيوزيلنديين الأبرياء أثناء ممارستهم للعبادة في مساجدهم في كرايستشيرش اليوم»

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، مقتل وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، أثناء صلاة الجمعة.

كما أعلنت الشرطة النيوزيلندية، عن ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش ارتفعت إلى 49 شخصا على الأقل، بخلاف المصابين.

ورفعت نيوزلندا درجة التهديد الأمني من منخفض إلى عال، موضحة أنه تقرر تعزيز الأمن على الحدود والمطارات.

I'm horrified by the reports I’m following of the serious shooting in Christchurch, New Zealand. The situation is still unfolding but our thoughts and prayers are with our Kiwi cousins.