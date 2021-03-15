روسيا تسجل 9 آلاف و437 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا 9 آلاف و437 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و400 ألف و45 إصابة.

وأفاد المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار كورونا - في بيان اليوم الاثنين - بأن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى أن 1077 إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية.

وأضاف أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1353 إصابة من الإصابات الجديدة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بــ 933 إصابة، فيما سجلت مناطق مقاطعة ضواحي موسكو 627 إصابة خلال الساعات الأخيرة.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 404 وفيات جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 92 ألفا و494 شخصا.

وأشار المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" إلى أن 8 آلاف و447 شخصا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى أربعة ملايين و3 آلاف و576 شخصا.