وزير الصحة العراقي: إصابات كورونا مقارنة بالعام الماضي أضعاف مضاعفة

قال وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الاثنين، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في هذه الفترة، ولاسيما بالسلالة الجديدة، إذا تمت مقارنتها بالعام السابق فهي أضعاف مضاعفة".



وأوضح التميمي - في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية - أن "هناك طاقة استيعابية كبيرة من حيث عدد الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي وتوفير معامل الأوكسجين وخزانات الأوكسجين وتوفير الفحوصات المختبرية بشكل كبير، وأيضا نلاحظ الأجهزة التشخيصية الأخرى كالمفراس الحلزوني والفحوصات المختبرية الخاصة بمتابعة الحالة المرضية بفيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية".



وأضاف أن "عدد الوفيات لو تمت مقارنتها بفترة بدء الجائحة كانت بنسبة 17%، أو أكثر أما الآن فتقدر بـ1.8%"، مشيرا إلى أن "هذا تطور ملحوظ وكبير لتطور البنى التحتية لوزارة الصحة والمؤسسات الصحية ونتيجة للتدريب الطبي للعاملين اليوم بشكل عال، وجميع الإمكانيات المتوفرة لمجابهة هذه الجائحة".