طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو التشويقي الرسمي لمسلسل "هجمة مرتدة" استعدادا لعرضه في موسم رمضان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلق مرسي عبر صفحته: "هنفضل لحد ما نموت في خدمة البلد دي".



وتابع: "هجمة مرتدة.. من ملفات المخابرات العامة المصرية، على dmc رمضان ٢٠٢١".



وختم تعليقه: "المتحدة تخوض معركة الوعي".



"هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، بطولة أحمد عز، وماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.