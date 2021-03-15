 من ملفات المخابرات المصرية.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل هجمة مرتدة - بوابة الشروق
الإثنين 15 مارس 2021 11:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

من ملفات المخابرات المصرية.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل هجمة مرتدة

تامر مرسي
تامر مرسي

نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 11:39 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 11:39 م
طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو التشويقي الرسمي لمسلسل "هجمة مرتدة" استعدادا لعرضه في موسم رمضان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق مرسي عبر صفحته: "هنفضل لحد ما نموت في خدمة البلد دي".

وتابع: "هجمة مرتدة.. من ملفات المخابرات العامة المصرية، على dmc رمضان ٢٠٢١".

وختم تعليقه: "المتحدة تخوض معركة الوعي".

"هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، بطولة أحمد عز، وماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك