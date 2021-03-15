السفير المصري يحضر جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن حكومة الوحدة الوطنية تؤدي اليوم القسم القانونية أمام البرلمان، موضحًا أن الجلسة تنعقد بحضور دولي موسع، وبمشاركة سفراء الدول الشقيقة كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومصر وتونس ومغرب وتركيا.

وأضاف بليحق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الغد»، مساء الاثنين، أن الحكومة تنطلق بعد أداء القسم القانونية لمواجهة التحديات، موضحًا أن أبرز التحديات تتمثل في معالجة الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن، والإعداد لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر من العام الجاري.

ولفت إلى استمرار مجلس النواب في عقد جلساته لمتابعة سير عمل الحكومة وإصدار القوانين والتشريعات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، مشددًا على أهمية تكاتف كل الجهود لإنجاح هذا الاستحقاق.

وأوضح متحدث النواب الليبي أن المسار العسكري عبر اللجنة المشتركة 5 + 5 مستمر؛ لإنهاء تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة داخل الأراضي الليبية، مؤكدًا أنه الاستحقاق الأهم خلال الفترة المقبلة.

وتنعقد جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق.