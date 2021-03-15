 بسمة تبدأ تصوير فيلمها الجديد «كومانجي» في الإسماعيلية - بوابة الشروق
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بسمة تبدأ تصوير فيلمها الجديد «كومانجي» في الإسماعيلية

إيمان محمود
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 3:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 3:10 ص

بدأت الفنانة بسمة أمس الأول، تصوير فيلمها الجديد "كومانجي" في مدينة الإسماعيلية.

العمل من رواية للمؤلفة السويدية من أصول عراقية أكرميني نوري، وتم ترجمتها إلى العربية وتحولها إلى نص سينمائي وسيتم عمل دوبلاج للفيلم باللغة الإنجليزية والسويدية، وستكون هناك مشاركة من طرف الجانب السويدي والعراقي على مستوى التمثيل.

فيلم "كومانجي" بطولة الفنانين بسمة، وعباس أبو الحسن وحسن عيد ومحمود عزت وعدد من الفنانين السويديين، والإنتاج سويدي للمنتجة والمؤلفة اكرميني نوري، وبالاشتراك مع إنتاج مصري وتأليف أكرميني نوري وإخراج محمود الشربيني.

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