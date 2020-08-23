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قوات التحالف: سقوط صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون بمنطقتين بالسعودية

الرياض - د ب أ
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 8:50 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 8:50 م

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، مساء اليوم، أن الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة، لكنهما سقطا في مناطق حدودية غير مأهولة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" اليوم عن التحالف قوله: إن "الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط".

وأوضح التحالف، أن "الصاروخين الباليستيين سقطا بمنطقتين حدوديتين خاليتين وغير مأهولتين"، مضيفًا أن "الصاروخين الباليستيين أطلقا من مدينة صعدة باتجاه الأعيان المدنية".

وأشار التحالف إلى "استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني، وتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

كان التحالف أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم تدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

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