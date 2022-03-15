تشهد الجامعة الكاثوليكية بميلانو خلال الفترة من 17 وحتى 19 مارس الجاري انعقاد الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للغة والثقافة العربية حول "المعجم التاريخي والتواصل الحضاري"، يشارك في المهرجان أبرز خبراء اللسانيات من الدول العربية والأوروبية للاحتفال مع هيئة الشارقة للكتاب بإصدار الأجزاء الأولى من المعجم التاريخي للغة العربية، التي صدرت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة وعضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية.



وقال الدكتور وائل فاروق منسق اللجنة العلمية للمهرجان: "في عالم التعددية الثقافية ومجتمع القرية الصغيرة من الأولى أن نستند إلى اللغة، التي ظلت على مدى التاريخ عنصر تمييز، في فتح آفاق جديدة للوحدة الإنسانية في إطار التنوع اللانهائي لتجسداتها الثقافية، لذلك نجد حضورًا كبيرًا في برنامج المؤتمر لعلماء اللغات الأخرى، لمناقشة تلك الآفاق التي يفتحها المعجم التاريخي للغة العربية ليس فقط لأبناء تلك اللغة وإنما للغة بشكل عام".



وتنطلق الجلسة الافتتاحية للمهرجان مساء الخميس المقبل بمحاضرة افتتاحية يقدمها صاحب السمو سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، ثم يتحدث في الجلسة فرانكو أنيلّي، رئيس الجامعة الكاثوليكية، جوفانّي جوبّر، رئيس كلية اللغات والآداب، الجامعة الكاثوليكية بميلانو، أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ويقوم كورال طلاب الجامعة الكاثوليكية بتقديم عدة أغنيات عربية.



وتناقش جلسات اليوم الثاني قضايا، تشابك اللغات والثقافات بمشاركة بيرنار سيركيليني، وزارة الثقافة الفرنسية، الوكالة الجامعية للدول الناطقة بالفرنسية، محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، الإمارات العربية المتحدة وصالح بالعيد، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر.



وترأس ماريا كريستيانا جاتّي، مديرة مركز بحوث اللغة العربية (CARA)، بالجامعة الكاثوليكية الجلسة المخصصة لتناول تجربة القاموس التأثيلي، ويتحدث فيها: باولو داكيلّي، جامعة روما تري، أكاديميا ديلا كروسكا، إيلتون بريفتي، جامعة ميونخ، أكاديميا ديلا كروسكا – سيحضر أونلاين، بكري محمد الحاج، رئيس معهد الخرطوم الدولي للغة العربية، مأمون وجيه، جامعة الفيوم (مصر) المدير العلمي للمعجم التاريخي للغة العربية، مارتينو دييز، أستاذ مساعد للغة والثقافة العربية، الجامعة الكاثوليكية.



وحول علم أصول الكلمات والدراسات في علم المصطلحات تدور النقاشات في جلسة ترأسها ماريا تيريزا زانولا، رئيسة المجلس الأوروبي للغات، أستاذة اللغة والثقافة الفرنسية، الجامعة الكاثوليكية ويتحدث فيها: مانويل سيليو كونسَيساو، (جامعة ألغارفي/الغرب، البرتغال) ،فرانكو ألتيماري (أكاديميا العلوم بألبانيا)، وعبدالفتاح الحمجري، مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط، جامعة الدار البيضاء.



ويختتم المهرجان جلساته العلمية يوم السبت 19 مارس بجلسة يرأسها الدكتور وائل فاروق الأستاذ بالجامعة الكاثوليكية حول "الأدب وتاريخية اللغة" يتحدث فيها صبحي حديدي، ناقد أدبي ومترجم (سوريا / فرنسا) ،فواز طرابلسي، وهو مؤرخ، وكاتب، يعمل في الجامعة الأمريكية ببيروت (لبنان) وسعد البازعي، أستاذ متفرغ للأدب المقارن بجامعة الملك سعود (المملكة العربية السعودية)، وتدور الجلسة الأخيرة حول معجم الكينونة بين اللغة والشعر وترأسها المستعربة

فرانشيسكا كورّاو، "لويس – جويدو كارلي" بروما ويتحدث فيها: عبد الله ثابت، شاعر وكاتب سعودي، والشاعر العراقي أحمد عبد الحسين والشاعر السوري رامي يونس، والشاعرالعراقي كاصد محمد، وبالإضافة لجلساته العلمية يشهد المهرجان مجموعة من الأنشطة الفنية وعروض الأفلام عرض الفيلم المصري "هيبتا" عن قصة لمحمد صادق وإخراج هادي الباجوري وحفلات فنية لكورال الجامعة الكاثوليكية بميلانو، اضافة لمعرض لفنون الخط العربي ومعرض للكتاب العربي بمشاركة 12 دور نشر عربية بإشراف دار المتوسط ومديرها الناشر خالد الناصري.



وتقوم على تنظيم المهرجان مجموعةمن المؤسسات من بينها معهد بحوث اللغة العربية (CARA)، الجامعة الكاثوليكية بميلانو، مركز خدمات اللغة بالجامعة (SeLdA)، الجامعة الكاثوليكية بميلانو، هيئة الشارقة للكتاب.