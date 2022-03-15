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مجازاة 59 من العاملين في مدرستين بالشرقية

ممدوح غراب، محافظ الشرقية
ممدوح غراب، محافظ الشرقية
فاطمة علي
نشر في: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 4:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 4:32 م

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مجازاة 59 من العاملين في مدرستين ابتدائي وثانوي تتبعان إدارة القنايات التعليمية؛ وذلك بخصم 3 أيام من راتب كلًا منهم مع إحالتهم للتحقيق بمعرفة إدارة الشؤون القانونية في مديرية التربية والتعليم؛ لعدم وجودهم في مقر عملهم أثناء زيارة المحافظ المفاجئة، صباح اليوم الثلاثاء، التي تفقد خلالها المدرستين للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

وكان محافظ الشرقية زار مدينة القنايات، في جولة مفاجئة صباح اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية في مدارس المدينة، وبمراجعة سجل الحضور والانصراف في المدرستين.

وتبين عدم وجود 38 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مدرسة الشهيد عبده عبدالحي إبراهيم الابتدائية، وكذلك عدم وجود 21 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مدرسة القنايات الصناعية المشتركة، ما يترتب عليه عدم انضباط العملية التعليمية في المدرستين، ليُقرر المحافظ مجازاتهم جميعًا وإحالتهم للتحقيق.

وشدد محافظ الشرقية على وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت التعليمية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة؛ لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بها ومتابعة نسب حضور التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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