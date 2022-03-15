محافظ الوادي الجديد يطمئن على توافر السلع الغذائية في المنافذ التموينية

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من منافذ بيع السلع الغذائية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة، والمهندس صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد.

وأعلن الزملوط، أنه تفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت" التابعة لوزارة التموين ومنفذ البيع التابع للوحدة المحلية أمام مديرية الإسكان بالخارجة، مؤكدا على كفاية المخزون السلعي من السلع الغذائية الأساسية و الدواجن واللحوم وطرحها بأسعار الجملة.

وأكد على مراجعة أرصدة السلع يوميا وعدم السماح بوجود أي عجز بالكميات المعروضة، وأشار الى إمداد الجمعيات الفئوية بالمصالح الحكومية والوحدات المحلية بالمراكز بالسلع اللازمة واللحوم ومنتجات الصوب الزراعية، لتوفيرها للمواطنين بأسعار الجملة للحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة استغلال بعض التجار.