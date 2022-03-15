 محافظ الوادي الجديد يطمئن على توافر السلع الغذائية في المنافذ التموينية - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 مارس 2022 4:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

محافظ الوادي الجديد يطمئن على توافر السلع الغذائية في المنافذ التموينية

محمد الزملوط
محمد الزملوط
عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 4:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 4:25 م

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من منافذ بيع السلع الغذائية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة، والمهندس صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد.

وأعلن الزملوط، أنه تفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت" التابعة لوزارة التموين ومنفذ البيع التابع للوحدة المحلية أمام مديرية الإسكان بالخارجة، مؤكدا على كفاية المخزون السلعي من السلع الغذائية الأساسية و الدواجن واللحوم وطرحها بأسعار الجملة.

وأكد على مراجعة أرصدة السلع يوميا وعدم السماح بوجود أي عجز بالكميات المعروضة، وأشار الى إمداد الجمعيات الفئوية بالمصالح الحكومية والوحدات المحلية بالمراكز بالسلع اللازمة واللحوم ومنتجات الصوب الزراعية، لتوفيرها للمواطنين بأسعار الجملة للحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة استغلال بعض التجار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك