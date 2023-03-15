المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لـ5 متهمين بالاتجار بالمخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها و200 ألف جنيه على 5 متهمين؛ لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة واستعمال القوة مع رجال الضبط القضائي، في قليوب بمحافظة القليوبية.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد راشد، وعضوية المستشارين عماد سامي وردخان، وشريف إسماعيل هاشم ووكيل النيابة مصطفى محمد الحبشي، وأمانة سر حلمي محمود محمد.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11089 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3342 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، شعبان م.ع.ا،محمد.ف.م.ا، وعادل م.س.م، ومحمد م.م.ب، بأن المتهمين أحرزوا جوهرًا عنصر (indazole carboxamdies) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرزوا سلاحًا ناريًا مشخشنًا (بندقية آلية) حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته، وأحرز عدد (18) ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وأحرز سلاح أبيض (مطواة قرن غزال) بدون ترخيص.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين جميعًا، تعدوا على رجال الضبط القضائي بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهم، وهم: النقيب عمرو رضوان، وملازم أول يوسف توفيق، والقوة المرافقة، بأن أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية من السلاح الناري حوزتهم.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين انتهكوا حرمة القبور أو الجبانات؛ بأن اتخذوها مكانًا لممارسة تجارتهم غير المشروعة محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق، كما أطلقوا أعيرة نارية داخل المدن والقرى للحيلولة دون ضبطهم باستخدام الأسلحة النارية محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق.

وتوصلت تحريات المباحث، بقيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من المقابر ساترًا لهم، وتم إعداد قوة أمنية لضبطهم، وحال ضبطهم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية صوب القوات، وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم الأول والسلاح الناري (بندقية آلية)، ولاذ الآخرون بالفرار، وبتفتيشه عُثر معه على حقيبة داخلها مواد مخدرة وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول، واعترف بحيازته لتلك المضبوطات بقصد الاتجار، بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وأرشد عليهم وتم ضبطهم وإحالتهم لجهات التحقيق التي أمرت بحبسهم، وإحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها.