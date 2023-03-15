عضو الاتحاد التونسي للفلاحة يدعو لإعلان حالة الطوارئ المائية والجفاف في بلاده

حذر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري، من أن الوضع المائي للبلاد بات حرجا.

وبحسب ما نشرته قناة «نسمة» التونسية، مساء الأربعاء، قال «البوبكري» إن «الموارد المائية المتوفرة لا تفي بالحاجة، ولا تغطي الاحتياجات الفلاحية»، بحسب تعبيره.

وشدد المسئول التونسي على «ضرورة إعلان حالة الطوارئ المائية وحالة الجفاف في البلاد»، ذاكرا أن نسبة تعبئة الموارد المائية تقدر بـ32% فقط.

وتعالت أصوات الخبراء في تونس المطالبة بإعلان حالة الطوارئ المائية، مع ندرة الأمطار وتراجع منسوب السدود، خاصة وأن البلاد تصنف تحت خط الفقر المائي.

وأكد المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد المائية، حسين الرحيلي، في تصريح لوكالة «سبوتنيك» أن «هذه النسبة مفزعة ولم تشهدها تونس منذ عام 1960 على الأقل».

ويرى الرحيلي أن «تونس باتت تعاني من أزمة مائية حادة ساهمت فيها التغيرات المناخية بدرجة أولى، وغياب سياسات عمومية تواكب ارتفاع الطلب على المياه من ناحية ثانية، وإغفال الهدر المائي خاصة في مجال الفلاحة من ناحية ثالثة».

وانخفض نصيب التونسي من المياه إلى 350 مترا مكعبا في العام، وهي كمية تقل بنحو 50% عن المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية (بين 500 و700 متر مكعب).

ويتوقع خبراء أن يكون 2023 هو العام الأكثر جفافا بالنسبة لتونس، خاصة في ظل تراجع منسوب امتلاء السدود إلى ما دون الـ28% حاليا.