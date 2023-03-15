واشنطن ترحب بالقمة المرتقبة بين كوريا الجنوبية واليابان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ترحب كثيرا بالاجتماع القادم بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.

وأضاف المتحدث، في إيجاز صحفي، أن الولايات المتحدة تشجع كوريا الجنوبية واليابان على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، بحسب موقع الخارجية الأمريكية على الانترنت.

وقال برايس إن الاجتماع "سيكون مظهرا ملموسا للجهود التي يبذلها هذان الحليفان المخلصان للولايات المتحدة لتعزيز علاقاتهما الثنائية".

وأضاف برايس "نحن نحيي هذه الجهود لأننا نقدر دائما رؤية حلفائنا يعملون بشكل جماعي وبناء مع بعضهم البعض."

وأكد برايس أيضا على أهمية التعاون الثلاثي بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأوضح برايس "مثل هذه العلاقة تسمح بأن نكون أكثر فاعلية عندما يتعلق الأمر بالتحديات الأساسية التي نواجهها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي بعض النواحي أبعد من ذلك، سواء كان هذا هو التحدي الذي تشكله كوريا الشمالية، أو التحديات الاستراتيجية الأخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أو التحديات المشتركة التي تواجهها جميع البلدان في جميع أنحاء العالم."

ومن المقرر أن يجري كيشيدا ويون محادثات في طوكيو غدا الخميس.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها يون لليابان منذ توليه منصبه في مايو 2022، والأولى التي يقوم بها رئيس كوري جنوبي منذ أن زار سلفه مون جاي إن اليابان في يونيو 2019.