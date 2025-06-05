الكومي يكشف تفاصيل مثيرة عن أزمة قيد زيزو مع الأهلي في مونديال الأندية

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كشف الإعلامي إيهاب الكومي تفاصيل مثيرة متعلقة بأزمة إشكالية قيد أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، مع الأهلي في كأس العالم للأندية بعد انتهاء تعاقده مع الأبيض بنهاية هذا الموسم.

قال الكومي، خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، :" الخناقة حاليًا كبيرة بين الزمالك واتحاد الكرة والأهلي على مسألة قيد زيزو في كأس العالم للأندية مع الأهلي من عدمه".

أضاف:" حتى الآن الأهلي لم يعلن اتفاقه مع زيزو.. لكن كلنا عارفين إن زيزو رايح الأهلي".

تابع:" نادي الزمالك يقول إنه لا يحق للأهلي قيد زيزو في كأس العالم للأندية لأن الموسم لم ينتهي".

وأوضح الكومي أن لائحة رابطة الأندية هي لائحة للمسابقات التي تنظمها الرابطة سواء الدوري أو كأس الرابطة، مضيفًا أن الموسم الكروي يختص به اتحاد الكرة، لأن شؤون القيد وشؤون اللاعبين أمر يختص به.

ولفت الكومي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يحدد بداية الموسم ونهاية الموسم من خلال الاتحاد المحلي وليس الرابطة.

وأتم الكومي حديثه قائلًا: "إذًا من حق أحمد سيد زيزو بنهاية مباراة الغد بين الزمالك وبيرميدز الانتقال إلى أي نادٍ.. هذا الرد منتهي".