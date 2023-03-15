المغرب: القبض على 3 متطرفين موالين لداعش للاشتباه في تورطهم بقتل شرطي

تمكنت سلطات الأمن المغربي المختصة، من القبض على ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأربعاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن المغربي، أن العمليات الأمنية، التي نفذتها السلطات، أسفرت عن القبض على المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة سيدي حرازم بضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم القبض على المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح البيان أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا مؤخرا الولاء للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي داعش، وصمموا العزم على المشاركة في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالأمن العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي، لغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية، تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها، وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الاجرامي.

وأضاف البيان بأن التحريات التي تمت أكدت إلى الآن أن المشتبه فيهما الأول والثاني هما من تكلفا بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية، بعدما تربصا به في مكان عمله، وقاما بتعريضه لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمدا إلى سرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته بمنطقة قروية.

كما أوضحت التحريات أن المشتبه فيهما قاما بالتنسيق مع المشتبه فيه الثالث، والذي يحمل نفس المخططات المتطرفة، وذلك لتغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية.

وأن عمليات المسح التقني وإجراءات التفتيش اسفرت عن ضبط الأسلحة البيضاء المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة، واسترجاع الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي الخاص بالشرطي الفقيد، والذي تمت تخبئته في مكان آمن بمدينة الدار البيضاء، وذلك تحضيرا لاستخدامه في استكمال مشروعهم الإرهابي.

وأشار البيان الى انه تم وضع المشتبه تحت الحراسة لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المشرفة، وذلك لرصد كل الارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي بخلايا وتنظيمات إرهابية دولية، ومعرفة جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، بالإضافة إلى الكشف عن كافة الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية، التي أودت بحياة الشرطي الضحية.