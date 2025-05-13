نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يدخل قطاع غزة بكل قوته في الأيام المقبلة

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يدخل قطاع غزة بكل قوته في الأيام المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، جاء ذلك خلال لقاء نتنياهو، بالمقاتلين الذين أصيبوا خلال الحرب.

وجدد مزاعمه بضرورة تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين.

وأضاف: «قد تطالب حماس بوقف القتال وإطلاق سراح 10 محتجزين آخرين، لكن أؤكد لا طريقة يمكن من خلالها وقف الحرب»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى اتخاذ قرار بتخصيص نحو 4 مليارات شيكل؛ لمساعدة جنود الاحتياط وعائلاتهم وأزواجهم.

وساد في إسرائيل الحديث عن المزيد من التوترات بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو، بعد أن قال ترامب إنه توصل إلى هدنة مع الحوثيين في اليمن خفّضت من هجماتهم على السفن الأمريكية، ولكنها لم تشمل إسرائيل.

كما جرى إطلاق سراح الرهينة الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألسكندر بعد محادثات مباشرة بين حركة حماس ومسئولين أمريكيين.

وبحسب القناة 13، فإن وزراء الحكومة انتقدوا إدارة ترامب، في جلسة أمنية بشأن الاتفاق على الإفراج عن ألكسندر، ونقلت عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله لنتنياهو: «إذا كانت إدارة ترامب تتجاوزنا فيجب عدم تقديم التزامات منا لحركة حماس».

وذكر المصدر ذاته أن نتنياهو قال خلال الاجتماع الأمني إن هذه هي طريقة إدارة ترامب للدفع نحو اتفاق واسع.



