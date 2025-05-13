وزيرة التنمية المحلية تبحث جهود إعادة المظهر الجمالي والحضاري لعدد من شوارع مصر الجديدة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والمهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى، ومشاركة عدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية وقيادات وزارة التنمية المحلية ورئيس حي مصر الجديدة.

ويأتى الاجتماع فى إطار متابعة وزيرة التنمية المحلية لنتائج الزيارة المفاجئة التى قامت بها خلال شهر أبريل الماضى لحي مصر الجديدة استجابة لشكاوي المواطنين ورصد عدد من الاشغالات للمحلات والمطاعم والكافيهات والورش غير المرخصة وتكليف وزيرة التنمية المحلية لقطاع التفتيش والرقابة بالمرور اليومي والمتابعة لتلك المنطقة بالتنسيق مع حي مصر الجديدة.

وشهد اللقاء استعراض عدد من المقترحات والأفكار التي أعدها المهندس محمد أبوسعدة رئيس جهاز لتنسيق الحضاري والتى تساهم فى إعادة الشكل الجمالي والحضاري وتطوير عدد من شوارع حي مصر الجديدة ومن بينها شوارع ( الكوربة - بغداد ـ إبراهيم اللقاني – وإبراهيم باشا ) بما يساعد فى القضاء علي أي مظاهر سلبية أو عشوائية بسبب الإشغالات الخاصة بالكافيهات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية وإعادة الإنضباط في تلك الشوارع بما يساهم في راحة وسلامة المواطنين من السكان المقيمين أو المترددين على تلك المناطق وتسهيل حركة المرور والسيارات للمواطنين.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرص الوزارة على الحفاظ على الطراز الحضاري والعمراني والمعماري لمنطقة مصر الجديدة وإعادتها لسابق عهدها وإزالة أية تشوهات لحقت بالمنطقة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى والجهات المعنية، بما يساهم في تحسين الصورة البصرية وعودة المظهر الجمالي لها.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى حرص محافظة القاهرة على تحسين جودة حياة المواطنين في جميع أحياء العاصمة والقضاء على أي مظاهر للعشوائية وتحقيق الانضباط في الشارع والتصدي لأية اشغالات تتسبب فيها المقاهي والكافيتريات والمحال التجارية.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية المختلفة لدراسة كل المقترحات والأفكار وعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لاستعراض ما تم الاتفاق عليه.