لماذا لم يتناول ترامب القهوة خلال زيارته للسعودية؟

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يتفادى تناول القهوة أثناء زيارته إلى السعودية، في حين تناولها من حوله، بمن فيهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشكل اعتيادي.

وأشار ترامب سابقًا في عدة مناسبات إلى أنه لا يحب شرب الكحول ولا القهوة ولا السجائر، موضحًا أنه نصح أبناءه أيضًا بالابتعاد عن هذه الأمور.

كما قال في مقابلة مع CNN عام 2011 إنه «لم يتعاط المخدرات ولم يدخن السجائر ولم يشرب القهوة».

وأكد ترامب هذه القضية أيضًا في كتابه «أمريكا التي نستحقها»، حيث كتب: «لقد عشتُ حياتي ككتاب مفتوح، ولا أدّعي أنني شيء لست عليه. ما تراه هو ما تحصل عليه. لم أتعاطَ أي نوع من المخدرات، ولم أشرب كأسًا من الكحول، ولم أدخن سيجارة، ولم أشرب فنجانًا من القهوة».

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إلى الرياض، في أول زيارة رسمية خارجية له بعد توليه منصبه في 20 يناير الماضي، وفي مستهل جولة خليجية تشمل السعودية وقطر والإمارات.

وحطت طائرة ترامب، بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكان في استقباله في المطار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وتوجه ولي العهد السعودي وترامب إلى صالة التشريفات بمطار الملك خالد الدولي في استراحة قصيرة، تبادلا خلالها الأحاديث الودية، وتناولا القهوة السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت قناة «العربية»، إن ترامب وصل إلى السعودية في زيارة إلى المنطقة وصفها بالتاريخية في أول جولة خارجية له منذ انتخابه، فيما تحمل الجولة دلالات سياسية، واقتصادية واسعة، بالنظر إلى توقيتها في خضم تحديات إقليمية متسارعة، بجانب مكانة الرياض كشريك إستراتيجي لواشنطن في ملفات الأمن والطاقة ومكافحة الإرهاب.

ويرافق ترامب في هذه الزيارة، وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، للمشاركة في الاجتماعات المقررة في الرياض، في حين من المتوقع أن ينضم وزير التجارة هوارد لوتنيك، إلى الوفد.