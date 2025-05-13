إعلام سعودي: ترامب يعلن اليوم صفقة تسمح بتصدير الرقائق الإلكترونية إلى المملكة

قالت مديرة مكتب قناة «الشرق» الإخبارية في واشنطن هبة نصر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المنتظر أن يعلن خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي بدأ أعماله في الرياض الثلاثاء، عن صفقة تمنح وصول المملكة بشكل أكبر إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة التي عليها قيود من الإدارة الأمريكية، ومنع تصديرها إلى دول أخرى.

وأضافت، أنه بعد الصفقة، فإنه يمكن للمملكة شراء هذه الرقائق من شركات مثل «إنفيديا»، لافتة إلى أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن موافقتها على بيع مئات الآلاف من شرائح الذكاء الاصطناعي إلى شركة سعودية، وأخرى إماراتية.

وفي وقت سابق، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحة، إن زيارة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يرافقه عددٌ من رؤساء كبرى شركات التقنية العالمية، إلى المملكة العربية السعودية، تُجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تمتد لأكثر من 90 عامًا من التعاون المثمر في مختلف القطاعات.

وأوضح أن هذه الزيارة تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، بوصفها أكبر اقتصاد رقمي في المنطقة، ومحورًا رئيسًا لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، حيث استقطبت المملكة استثمارات أمريكية تتجاوز 13 مليار دولار في عامي (2024 - 2025)، تمثل أكثر من 90% من إجمالي الاستثمارات الدولية في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والخدمات السحابية، وتطوير القدرات الوطنية الرقمية مع كبرى الشركات التقنية مثل : (AWS، Microsoft، Google Cloud، Oracle، Groq) وغيرها.

وأكد السواحة أن المنجزات التي حققتها المملكة في الاقتصاد الرقمي والتقنية والابتكار تعكس حجم الدعم غير المحدود الذي حظي به هذا القطاع من القيادة السياسية، كما أنها ثمرة لتمكين ومتابعة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي قاد مسيرة التحول التقني والرقمي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، حتى أصبحت المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا للتقنية والابتكار.

وأشار إلى أن المملكة لا تستثمر فقط في التقنية، بل في الإنسان أيضًا، إذ تمثل الشراكات مع شركات أمريكية مثل: (Apple, Amazon, Google، Microsoft) رافدًا مهمًا لبناء أكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة، بعددٍ يتجاوز 381 ألف كفاءة رقمية، كما سجلت المملكة تقدمًا عالميًا في تمكين المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتصدرت المؤشرات الدولية في هذا المجال، مما يعكس التزامها الشامل ببناء اقتصاد معرفي مستدام وشامل.

وفي مجال الفضاء، نوّه السواحة، بالشراكات القائمة مع المؤسسات الأمريكية، مؤكدًا أن المملكة شريك رئيس في استكشاف الفضاء، بعد إرسال أول رائدة فضاء سعودية إلى محطة الفضاء الدولية بالشراكة مع (Axiom, NASA, SpaceX) ضمن تجارب علمية نوعية في مجالات الصحة والاستدامة.

وأشار إلى أن انضمام المملكة لاتفاقيات أرتميس، يؤكد دورها في مستقبل الاقتصاد الفضائي العالمي، الذي تُقدر قيمته المستقبلية بتريليوني دولار.

وأفاد بأن الشراكة السعودية الأمريكية في مجال الابتكار أثمرت عن مشروعات نوعية في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات النانو، والطاقة النظيفة، من خلال تأسيس 14 مركز تميز بالتعاون مع جامعات أمريكية رائدة مثل: (MIT، ستانفورد، كالتك، IBM) مما يعزز من قدرة المملكة على إنتاج المعرفة، وتسريع وتيرة الابتكار.