ثلاثي هجومي في تشكيل فاركو أمام المصري بالدوري

أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لنادي فاركو، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة المصري البورسعيدي في الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فاركو، قبل مباراة اليوم، المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة التتويج، برصيد 30 نقطة، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس برصيد 35 نقطة وبفارق نقطة وحيدة خلف البنك الأهلي الرابع.

ويدخل فاركو مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: أحمد عوض، أحمد البحراوي، باباكار نداي وجيفرسون إنكادا.

خط الوسط: جابر كامل، محمود عماد وعمرو ناصر.

الهجوم: محمد عز، عمر رضا وأحمد شريف.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد جميل نديم، محمد فخري، سيف الإمام، سيف العجوز، وليد مصطفى، محمود فرحات، ياسين الملاح، محمد أيمن وزهير المترجي.