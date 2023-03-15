وكيل خارجية السودان: المشروعات الاقتصادية بين دول الإيجاد تعزز التعاون المشترك

أكد وكيل وزارة الخارجية بالسودان، السفير دفع الله الحاج علي، أن المشروعات الاقتصادية المشتركة بين دول منظمة الإيجاد ستعزز العلاقات بين دول المنطقة، معربا عن أمله في أن تولي المنظمة اهتماما أكبر بقضايا التكامل الاقتصادي والإقليمي.



جاء ذلك وفقا لبيان صادر مساء اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية السودانية، خلال لقاء وكيل الخارجية السوداني مع السفير الدكتور ورجنا جبيهو السكرتير التنفيذي للإيجاد والوفد المرافق له، على هامش زيارتهم الرسمية للسودان.



وأكد وكيل الخارجية السوداني حرص بلاده على دعم كل ما يحقق السلم والاستقرار في الإقليم، خاصة استقرار الأوضاع في جمهورية جنوب السودان، مشيرا إلى وجود وفد رفيع المستوي منذ الأمس في جوبا برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي وعضوية وزيري الدفاع والخارجية، مما يؤكد حرص السودان ووقوفه مع أشقائه في جمهورية جنوب السودان.



وجدد وكيل الخارجية السوداني ترحيب حكومة بلاده بجهود منظمة الإيجاد في مخاطبة التحديات التي تواجه الإقليم، وسعيها لتعميق التعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات.



كما استعرض السفير الدكتور ورجنا جبيهو السكرتير التنفيذي للإيجاد، نتائج اللقاءات التي أجراها خلال زيارته الحالية، وأوضح أن لقاءه مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي كان مثمراً، حيث تناول القضايا الراهنة في إقليم الإيجاد.



وأشاد بجهود جمهورية السودان من خلال رئاسته للإيجاد والحكمة التي عالج بها التحديات التي يمرّ بها الإقليم والمنظمة، معربا عن سعادته بقرار دولة إريتريا استئناف نشاطها بالإيجاد.