بيتر ميمي يرد على منتقدي مسلسل الحشاشين

خرج بيتر ميمي مخرج مسلسل "الحشاشين" عن صمته ليرد على الانتقادات الموجهة للعمل، موضحا بعض الأمور التي غفل عنها المشاهدين، ومنها إن المسلسل من وحي التاريخ، إلى جانب تعريفه "الإسكندرية مدينة في مصر"، وذلك لوجود عدة مدن تحمل نفس الأسم.

وكتب بيتر ميمي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "طيب كل سنة و انتم طيبين.. مع انى مكنتش حابب اتكلم علشان دول كلهم ٤ حلقات!.. مبدأيا المسلسل من وحي التاريخ و ده مكتوب نصا فى التترات يعنى مش وثيقة تاريخية لكنه دراما تاريخية".

وتابع: "هو تارنتينو لما قتل هتلر فى السينما كان حقيقة؟ او نابليون فى فيلم ريدلى سكوت الاخير هل ده نابليون اللى فى كتب التاريخ؟ ديه دراما تاريخية.. حاولنا نعمل خيال تصويرى لفترة من الفترات لكن فى شكل درامي.. لكن رجعنا فى الديكور و الملابس لمراجع كتيرة و نادرة علشان نعمل عالم مشوفنهوش قبل كده و ميكنش شبه افلام او مسلسلات عالمية".

وأضاف ميمي: "هل ده حسن الصباح؟ مفيش كتاب اتفق على حسن الصباح لان المغول حرقوا القلعة و كتبه و افكاره و المجهود اجتهاد.. ماركو بولو او فلادمير بارتول او برنارد لويس او فرهاد دفترى.. و كتير جدا.. حسن الصباح كان بيعمل معجزات؟ لا طبعا!!! و ده تباعاً مع الحلقات هيتفهم".

وأوضح بيتر: "الحشاشين مسلسل تاريخي بالعامية المصرية.. الاحداث بيت اتراك و فرس.. لما عملوه الاتراك اتكلموا تركي و لما عملوه الامريكان بيتكلموا انجليزى.. احنا عاملينه فى مصر و الترجمة موجودة فى كل بلد.. المسلسل بيتعرض فى روسيا و امريكا و اكتر من بلد كل بلد بلغتها..هم الڤيكنجز كانوا بيتكلموا انجليزى؟ ولا ويليام والاس كان بيتكلم اللكنة الامريكية".

واستكمل حديثه: "ليه حسن الصباح؟ حسن الصباح شخصية فذة و غريبة و مستفذة انك تعرف عنها.. مش لازم يكون رمز للخير علشان يتعمله مسلسل.. هتلر و راسبوتين كانوا فى منتهى الشر لكنهم شخصيات فذة غيرت العالم .. او على مستوانا المصرى خط الصعيد او سفاح اسكندرية".

وأوضح بيتر ميمي: "حاجات صغيرة.. أم الخليفة رصد كانت نوبية الاصل، اسكندرية مدينة فى مصر لأن فى مدن كتير باسم اسكندرية حوالين العالم.. لزم التوضيح للترجمة لان فيه غير مصريين بيتفرجوا على المسلسل، مجاعة القاهرة الفاطمية مثبوتة تاريخيا لكن تعددت اشكالها حسب المصادر و هى على فكرة كانت قبل وصول حسن بفترة مش بعيدة بس ديه دراما (من وحي التاريخ)، ماتسمى بمعجزات حسن الصباح مقصود تتصور بالشكل ده و ده هيبان تباعا و خصوصا مشهد الراوي حلقة ٨، عم ملك شاه اتقتل بوتر القوس لان ده كان عرف و تقليد".

واختتم: "مين الست اللى بتظهر لحسن الصباح؟ ده فى حلقة ٣٠ بقى لو ربنا ادانا عمر.. كل سنة و انتم طيبين و سعيد ان المسلسل خلاكم تقروا و تسألوا.. و شوية شوية هتفهموا المسلسل.. صحصحوا معانا كده يا شباب خلونا نعمل شكل جديد.. وتبقى بداية و مع الوقت يتعمل افضل و اكبر و احسن من اللى احنا عاملينه .. و مع الوقت ننافس.. سنغزو العالم".