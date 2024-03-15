وزير الري: مجموعة قناطر الدلتا تُلبي الاحتياجات المائية للوجه البحري والقاهرة الكبرى

- الدراسة المقترحة تهدف لتحسين التحكم في تصرفات المياه المارة من مجموعة قناطر الدلتا

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا.



وقال سويلم، في بيان له اليوم، إن مجموعة قناطر الدلتا ذات أهمية خاصة حيث تُلبي احتياجات الزراعة ومياه الشرب والصناعة والنقل للوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتضم مجموعة قناطر الدلتا قناطر فرعى دمياط ورشيد على نهر النيل، وأفمام رياحات (البحيرى - الناصرى - المنوفى - التوفيقى)، وأفمام ترع (الاسماعيلية - الباسوسية - الشرقاوية - النجايل - أبو المنجا).



وأوضح سويلم، أن الدراسة المقترحة تهدف لتحسين عملية التحكم في تصرفات المياه المارة من خلال مجموعة قناطر الدلتا، وتحديث منظومة تشغيل بوابات القناطر وتحديد كفاءة التشغيل الحالية لبوابات القناطر ميكانيكياً وكهربائياً، والربط الآلى بين مجموعة قناطر الدلتا، ودراسة الحالة الإنشائية لمجموعة القناطر، وتقييم الحالة البيئية للمجموعة، ودراسة مدى إمكانية الإستفادة من التصرفات المارة بالقناطر في توليد الكهرباء.



وأشار إلى أن الدراسة تتضمن عمل معاينات تفصيلية للأجزاء المدنية والكهروميكانيكية للقناطر، وتنفيذ عدد من الاختبارات، وعمل رفع مساحى لمنطقة الأمام والخلف لمجموعة القناطر، وإنشاء نماذج هيدروليكية رياضية وطبيعية لدراسة البدائل المختلفة للوصول للتصميم النهائي للتطوير المطلوب تنفيذه، ودراسة سيناريوهات التشغيل هيدروليكياً في حالات مختلفة وتأثيرها على ثبات وأمان القناطر.



يذكر أن أعمال تحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا تأتى ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن أعمال الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر بكافة مكوناتها وإتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر والأهوسة الملحقة بها.