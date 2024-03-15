أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع مئات الفلسطينيين من دخول القدس بذريعة عدم حصولهم على تصاريح للوصول إلى الأقصى.



وفرضت سلطات الاحتلال على حواجزها العسكرية بين الضفة الغربية والقدس قيودا مشددة شملت إرجاع غالبية الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى المدينة.



وكان جيش الاحتلال قال، الاثنين الماضي، إنه في أيام الجمعة طيلة شهر رمضان سيسمح بدخول المصلين من مناطق الضفة الغربية إلى القدس رهناً بحيازة تصريح أمني ممغنط ساري المفعول، وبتقييم الأوضاع الأمنية.



وكانت منصات محلية فلسطينية قد أفادت بمنع قوات الاحتلال مرور عدد من الفلسطينيين عبر حاجز قلنديا للصلاة في المسجد الأقصى رغم تجاوزهم السن المسموح.



ونقلت منصات فلسطينية شهادة لمسنة بشأن منع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من كبار السن من عبور الحاجز، قائلة: "هذا أقصانا، وما رح نرجع ولو بظل للمغرب على الحاجز".