أول طائرة مساعدات لغزة تابعة لسلاح الجو الألماني تهبط في الأردن

هبطت أول طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني أرسلتها برلين لإنزال مساعدات إنسانية فوق قطاع غزة، في الأردن في وقت متأخر من يوم الخميس.

وقالت القوات الجوية الألمانية في منشور على منصة التواصل الاجتماعي"إكس"، تويتر سابقا، إن "الطائرة الأولى هبطت بسلام في الأردن. نقوم بتفريغ المواد التي أحضرناها معنا ونستعد للرحلات القادمة".

وكان وزير الدفاع بوريس بيستوريوس قد أعطى يوم الأربعاء الضوء الأخضر لنشر القوات. ومن المقرر أن يتم تحميل المساعدات على طائرتي نقل تابعتين للجيش الألماني من طراز سي-130 هيركوليز، قادرة على نقل ما يصل إلى 18 طنا من البضائع، في الأردن، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنزال الجوي هذا الأسبوع.

ووفقا لمنظمات الإغاثة، فإن وضع الناس في قطاع غزة أصبح يائسا بشكل متزايد. وبحسب الأمم المتحدة، فهناك أزمة جوع وشيكة إذا لم يجر زيادة عمليات إرسال المساعدات بواسطة الشاحنات.

ويعيش نحو 2ر2 مليون فلسطيني في الشريط الساحلي بين إسرائيل ومصر. وانتقدت العديد من الدول تصرفات الجيش الإسرائيلي. وكانت الحكومة الألمانية قد ناشدت إسرائيل بالفعل تحسين الوضع الإنساني في القطاع.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربا هناك ضد حركة حماس الفلسطينية والجماعات المتحالفة معها بعد أن نفذت أكبر هجوم في تاريخ إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، نتج عنه مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي بينهم جنود.

ووفقا للسلطات الصحية في غزة، فقد قتل أكثر من 31 ألف فلسطيني جراء الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية. وتحولت المنطقة إلى أنقاض وفر أكثر من مليون شخص من منازلهم. وتفيد تقارير الأمم المتحدة أن سكان غزة يتضورون جوعا حتى الموت.