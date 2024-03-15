بلينكن يدعو إلى خطة قابلة للتنفيذ لعملية إسرائيلية في رفح

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مجددا على أنه يتعين على إسرائيل حماية المدنيين قبل شن عمليتها المزمعة في رفح الواقعة جنوب قطاع غزة.

وقال بلينكن، في فيينا، اليوم الجمعة، بعد محادثات مع قادة نمساويين إن "علينا أن نرى خطة واضحة وقابلة للتنفيذ، ليس فقط لإبعاد المدنيين عن طريق الأذى ولكن أيضا للتأكد من أنهم بمجرد إبعادهم عن الأذى، فإنهم سيحصلون على رعاية مناسبة".

وذكر وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، أنه "على الرغم من أن إسرائيل تقاتل حركة حماس، فإنه يتعين عليها أن تلتزم بالقانون الدولي".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن رئيس الوزراء وافق، اليوم الجمعة، على خطط لعملية عسكرية في رفح.

وأوضح مكتبه في بيان، أنه بجانب الانتشار العملياتي، فإن الجيش يقوم بتحضيرات لإجلاء السكان المدنيين.