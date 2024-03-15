 بلينكن يدعو إلى خطة قابلة للتنفيذ لعملية إسرائيلية في رفح - بوابة الشروق
الجمعة 15 مارس 2024 10:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بلينكن يدعو إلى خطة قابلة للتنفيذ لعملية إسرائيلية في رفح

د ب أ
نشر في: الجمعة 15 مارس 2024 - 10:18 م | آخر تحديث: الجمعة 15 مارس 2024 - 10:18 م

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مجددا على أنه يتعين على إسرائيل حماية المدنيين قبل شن عمليتها المزمعة في رفح الواقعة جنوب قطاع غزة.

وقال بلينكن، في فيينا، اليوم الجمعة، بعد محادثات مع قادة نمساويين إن "علينا أن نرى خطة واضحة وقابلة للتنفيذ، ليس فقط لإبعاد المدنيين عن طريق الأذى ولكن أيضا للتأكد من أنهم بمجرد إبعادهم عن الأذى، فإنهم سيحصلون على رعاية مناسبة".

وذكر وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، أنه "على الرغم من أن إسرائيل تقاتل حركة حماس، فإنه يتعين عليها أن تلتزم بالقانون الدولي".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن رئيس الوزراء وافق، اليوم الجمعة، على خطط لعملية عسكرية في رفح.

وأوضح مكتبه في بيان، أنه بجانب الانتشار العملياتي، فإن الجيش يقوم بتحضيرات لإجلاء السكان المدنيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك