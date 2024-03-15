تقدم نادي ريال مدريد بشكوى إلى المدعي العام الإسباني بشأن العنصرية ضد لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل مباراتي أتليتكو مدريد أمام إنتر ميلان وبرشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا.

وأصدر ريال مدريد بيانا رسميا، جاء فيه:" قدم ريال مدريد شكوى إلى مكتب المدعي العام ضد الإهانات العنصرية الموجهة إلى فينيسيوس جونيور، بالقرب من ملعب مونتجويك الأولمبي وملعب مدريد متروبوليتان قبل مباراتي برشلونة أمام نابولي وأتليتكو مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا".

أضاف ريال مدريد:" يطلب النادي من مكتب المدعي العام الحصول على التسجيلات الموجودة في كلا الموقعين من قوات الأمن لتحديد مرتكبي الإهانات العنصرية والكراهية المذكورة".

أتم ريال مدريد بيانه:" يدين النادي هذه الهجمات العنيفة من العنصرية والتمييز والكراهية التي ترتكب، للأسف مرارا وتكرارا، ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور، وسيواصل نادينا العمل للدفاع عن قيم كرة القدم والرياضة".

ويعاني فينيسيوس جونيور من كثرة التعرض للهتافات العنصرية خلال بعض المباريات وكان أبرزهم مواجهة فالنسيا بالموسم الماضي من الدوري الإسباني.