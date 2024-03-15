قوات الاحتلال تواصل قصف فلسطينيين أثناء محاولة انتشال شهداء دوار الكويت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت قوات الاحتلال قصف المدنيين الذين يحاولون انتشال جثث الشهداء والجرحى عند دوار الكويت بمدينة غزة شمالي القطاع.

جاء ذلك في نبأ عاجل بثته قناة الجزيرة في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة.

مساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعًا للمواطنين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية لسد رمقهم عند دوار الكويتي في مدينة غزة شمالي القطاع.

وقالت صحة غزة في بيان، إن مجمع الشفاء الطبي استقبل جثامين 11 شهيدًا و100 إصابة (حتى لحظة صدور هذا البيان).

وأضافت أن ما حدث عند دوار الكويتي يشير إلى نوايا مبيتة لدى الاحتلال لارتكاب مجزرة جديدة مروعة، موضحة أنه لا تزال عملية انتشال الشهداء وإخلاء الجرحى مستمرة رغم صعوبة الوضع الميداني.

وتوقعت الوزارة، ارتفاع عدد الشهداء نظرا لخطورة الإصابات التي تصل لمستشفيات غزة.